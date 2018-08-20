الصين تشارك في مناورات "الشرق-2018" الاستراتيجية في روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، أن الجيش الصيني سيرسل في النصف الثاني من أغسطس/آب الجاري وحتى منتصف سبتمبر/أيلول القادم قواته إلى روسيا للمشاركة في المناورات الاستراتيجية "فوستوك -2018" [الشرق].

بكين — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الجانبين الصيني والروسي، ستتوجه القوات الصينية من النصف الثاني من أغسطس وحتى منتصف سبتمبر إلى روسيا للمشاركة في المناورات الاستراتيجية "الشرق-2018"، وسيجري الطرفان مناورات مشتركة من 11 وحتى 15 سبتمبر في ميدان تسوغول للتدريب في إقليم ما وراء بحيرة البايكال".

© AFP 2018 / JOHANNES EISELE 5 أسلحة مرعبة يملكها الجيش الصيني (صور)

وأضافت وزارة الدفاع الصينية أن المشاركة في المناورات ستكون بحوالي 3200 عسكري وأكثر من 900 قطعة من المعدات الأرضية بالإضافة إلى 30 مروحية وأنواع أخرى من المعدات الجوية.

وقال بيان الدفاع الصينية: "سيشارك في هذه المناورات من الجانب لصيني حوالي 3200 عسكري وأكثر من 900 قطعة من أنواع المختلفة من المعدات والتجهيزات الأرضية بالإضافة إلى 30 معدة جوية، من بينها طائرات ذات جناح ثابت ومروحيات".

وكان وزير الدفاع الروسي جنرال الجيش سيرغي شويغو، أعلن أن مناورات واسعة النطاق ستجري في الفترة ما بين أغسطس وسبتمبر في منطقتي سيبيريا والشرق الأقصى الروسي وستقوم بتنفيذها القوات التابعة لمنطقتين عسكريتين وأسطول بحر الشمال.