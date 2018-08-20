نقل الملكة الأم في تايلاند للمستشفى بسبب الإنفلونزا

نقلت السطات التايلاندية الملكة الأم سيريكيت التي يبلغ عمرها 86 عاما، إلى أحد مستشفيات بانكوك، للعلاج من الإنفلونزا.

وأعلن البلاط الملكي أن الملكة سيريكيت نقلت إلى مستشفى تشولالونجكورن في بانكوك، أمس الأحد، بعد إصابتها بارتفاع في درجة الحرارة وسعال، بحسب وكالة "رويترز".

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وأشار البيان إلى أن حالة الملكة تحسنت ولكنها ما زالت في المستشفى تحت الملاحظة.

يذكر أن الملكة سيريكيت كانت قرينة الملك الراحل بوميبون أدولياديج الذي توفي في 2016، بعد أن ظل على العرش سبعين عاما كما أنها أم الملك الحالي ماها فاجيرالونكور (66 عاما).

وكان ظهور الملكة سيريكيت علانية في السنوات الأخيرة نادرا، ولكن القصر نشر الأسبوع الماضي صورا لها بمناسبة عيد ميلادها السادس والثمانين في 12 أغسطس/ آب.