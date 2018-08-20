وزير النفط الإيراني يعلن خروج شركة النفط الفرنسية "توتال" رسميا من بلاده

موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير: "توتال خرجت رسميا من اتفاقيات تطوير بارس الجنوبي- 11، مر شهران منذ أعلنت الشركة عن خروجها من الاتفاق".
ورفضت متحدثة باسم توتال التعليق، وفي الوقت نفسه لم يصدر تأكيد فوري من الشركة الصينية على تقرير وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء.
وكانت الشركة تسيطر في وقت سابق على حصة نسبتها 30 بالمئة في المشروع قبل أن تستحوذ الآن على حصة توتال البالغة نسبتها 50.1 بالمئة وفقا لما ذكرته الوكالة، بينما النسبة المتبقية بحوزة شركة "بتروبارس" الإيرانية.
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