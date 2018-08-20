وزير النفط الإيراني يعلن خروج شركة النفط الفرنسية "توتال" رسميا من بلاده

أعلن وزير النفط الإيراني، بيجان زنغنه، اليوم الإثنين، خروج شركة النفط الفرنسية "توتال" رسميا من بلاده.

موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير: "توتال خرجت رسميا من اتفاقيات تطوير بارس الجنوبي- 11، مر شهران منذ أعلنت الشركة عن خروجها من الاتفاق".

© AFP 2018 / AHIKAM SERI مسؤول إيراني: عقد حقل الغاز مع توتال والشركة الصينية لم يتغير

ووقعت توتال عقدا في عام 2017 لتطوير المرحلة الثانية من حقل بارس الجنوبي باستثمارات مبدئية قدرها مليار دولار، ليصبح هذا أول استثمار غربي كبير في البلاد بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها في عام 2016، لكن الشركة الفرنسية قالت إنها ستنسحب ما لم تضمن إعفاء من العقوبات الأمريكية.

ورفضت متحدثة باسم توتال التعليق، وفي الوقت نفسه لم يصدر تأكيد فوري من الشركة الصينية على تقرير وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء.

وكانت الشركة تسيطر في وقت سابق على حصة نسبتها 30 بالمئة في المشروع قبل أن تستحوذ الآن على حصة توتال البالغة نسبتها 50.1 بالمئة وفقا لما ذكرته الوكالة، بينما النسبة المتبقية بحوزة شركة "بتروبارس" الإيرانية.