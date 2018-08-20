الصين تنشر طائرات قتالية في قاعدة جوية روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الصين نشرت جزءا من طائراتها القتالية في القاعدة الجوية في منطقة تشيليابينسك.

وأنزلت الصين بإنزال طائراتها في القاعدة لكي تشارك في مناورات "مهمة السلام-2018" التي تشارك فيها قوات من دول أعضاء منظمة شانغهاي للتعاون.

ونشرت الطائرات الصينية في المطار العسكري "شاغول".

وصلت المجموعة الجوية الصينية بأكملها وتضم: مقاتليتن شينيان "جي-11" (حلقت في الجو عام 1998 ونسخة مرخصة من "سو-27") و4 مقاتلات قاذفات " Xian JH-7" (أول طيران عام 1988 ومطورة لتحل محل الطائرة الهجومية "Q-5" وهي نسخة من "ميغ-19") و6 طائرات نقل Shaanxi Y-9 (من سلسلة Lockheed Martin C-130J) وطائرتين "إيل-76". ومن المروحيات 4 "مي-171" و4 "جي-10"، وفقا لوار فايلز.

© REUTERS / China Stringer Network الصين تشارك في مناورات "الشرق-2018" الاستراتيجية في روسيا

ولم ترسل الصين الطائرات المطورة حديثا.

ومن المتوقع أن يتدرب الطيارون على إعادة نشر الطائرات، وتنفيذ تدابير لتوفير غطاء لعمليات هبوط القوات، والعمل الاستخباري وتدمير الأهداف الأرضية في إطار المناورات.

وسيشارك في المناورات أكثر من 300 جندي وضابط وأكثر من 500 وحدة من المعدات العسكرية، وقد جرت المناورات السابقة في قيرغيزستان منذ عامين.