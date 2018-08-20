الشرطة الإسبانية: الهجوم على نقطة شرطة في كتالونيا حادث إرهابي

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة "إي إف إي" الإسبانية عن مسؤول شرطي اليوم الإثنين قوله إن "الشرطة تتعامل مع حادث، مقتل أحد الأشخاص بعد محاولته اقتحام مركز شرطة في كورنيلا بسكين، كحادث إرهابي".
وذكرت الشرطة الإسبانية، اليوم الاثنين، إنها أطلقت النار على رجل مسلح بسكين بينما كان يحاول الهجوم على مركز للشرطة في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد.
وقالت الشرطة على تويتر إن الرجل دخل مركز الشرطة في كورنيلا قبل الساعة 0400 بتوقيت غرينتش مباشرة "بهدف مهاجمة الجنود" مضيفة أنه تم إطلاق النار عليه، وفقا لرويترز.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)