الشرطة الإسبانية: الهجوم على نقطة شرطة في كتالونيا حادث إرهابي

صنفت الشرطة الإسبانية حادث تعدي أحد الأشخاص بسلاح أبيض على نقطة شرطة في كتالونيا أنه حادث إرهابي.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة "إي إف إي" الإسبانية عن مسؤول شرطي اليوم الإثنين قوله إن "الشرطة تتعامل مع حادث، مقتل أحد الأشخاص بعد محاولته اقتحام مركز شرطة في كورنيلا بسكين، كحادث إرهابي".

© AP Photo / Francisco Seco الشرطة الإسبانية تطلق النار على رجل حاول مهاجمتها بسكين

وأوضح المسؤول أنه "حتى الآن لا توجد صلة بين مرتكب الحادث ومنفذي هجمات برشلونة وكامبرلس".

وذكرت الشرطة الإسبانية، اليوم الاثنين، إنها أطلقت النار على رجل مسلح بسكين بينما كان يحاول الهجوم على مركز للشرطة في‭ ‬إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد.

وقالت الشرطة على تويتر إن الرجل دخل مركز الشرطة في كورنيلا قبل الساعة 0400 بتوقيت غرينتش مباشرة "بهدف مهاجمة الجنود" مضيفة أنه تم إطلاق النار عليه، وفقا لرويترز.