إبرام 3 اتفاقيات بين العراق وتركيا في مجال الطاقة الكهربائية

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاثنين 20 أغسطس/آب، أنه تم الاتفاق مع الجانب التركي، خلال زيارة الوفد الحكومي العراقي مؤخرا إلى تركيا، على صيغ تعاون مشترك في مجال الطاقة الكهربائية، ولعدة محاور.

بغداد — سبوتنيك . وذكرت الوزارة في بيانها "مثل وزارة الكهرباء في الوفد وكيل الوزارة لشؤون النقل الدكتور عبد الحمزة هادي، الذي أعلن عن التهيئة لعقد اتفاقات قد تمت مع الجانب التركي في 3 محاور".

CC BY 2.0 / Program Executive Office Soldier / U.S. Army snipers التحالف الدولي يبقى في العراق بناء على دعوة الحكومة وبينت الوزارة أن المحاور الـ3 هي "مشاركة الشركات التركية في تحويل المحطات الغازية العاملة حاليا إلى دورات مركبة لزيادة قدرتها الإنتاجية، عقد شراكة مع الشركات التركية لتصنيع أبراج نقل الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الشركة العامة للصناعات الفولاذية لتجهيز وزارة الكهرباء بهذه الأبراج وتغطية احتياجاتها لفك الاختناقات في منظومة الكهرباء الوطنية، المباشرة بالربط العراقي التركي لاستيراد (300) ميغاواط من الطاقة كمرحلة أولى عبر خط نقل الطاقة الكهربائية ذات الضغط الفائق (جزرة- موصل)(400 ك.ف)".

يذكر أن العراق كان يستورد، خلال السنوات الماضية الكهرباء، من إيران، لكن خط الاستيراد هذا توقف لأسباب مالية وأخرى تتعلق بمنح الأولوية لسد احتياجات إيران من الطاقة الكهربائية بحسب وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان.

وقد ساهم توقف توريد الكهرباء من إيران، في زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي عن محافظات في وسط وجنوب العراق، الأمر الذي يعد أحد أسباب انطلاق الاحتجاجات في هذه المحافظات.