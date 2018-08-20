ارتفاع عدد قتلى فيضانات كيرالا الهندية إلى 400 شخص

ارتفع عدد القتلى في أسوأ فيضانات تشهدها ولاية كيرالا جنوبي الهند منذ قرن إلى ما يقارب 400، فيما وزعت السلطات أدوية ومطهرات للوقاية من الأمراض بين الآلاف في مخيمات الإغاثة.

وأعلن مسؤولو الولاية إن هناك العشرات من المفقودين فيما يحتمي 1.2 مليون في المخيمات مع انحسار المياه وبدء عملية تطهير ضخمة، بحسب "رويترز".

© REUTERS / STRINGER كيرالا الهندية تلتقط أنفاسها بتراجع الأمطار وارتفاع قتلى الفيضانات إلى 200

وصرح مسؤول في الهيئة المعنية بإدارة الكوارث لـ"رويترز" أن "عدد القتلى ارتفع إلى 373".

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار بغزارة في منطقة واحدة أو اثنتين فقط، في كيرالا، يوم الأحد، فيما خفضت مستوى التحذير في عدة مناطق.

وقاد الجيش الهندي باستخدام القوارب وطائرات الهليكوبتر جهود الإنقاذ للوصول إلى الناس، الذين تقطعت بهم السبل لأيام، بسبب الفيضانات وحوصر كثيرون فوق الأسطح، وفي الطوابق العليا من منازلهم، وهم في حاجة ماسة للغذاء ومياه الشرب.

وقال مصور من "رويترز" كان على متن طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية، إن مستويات المياه انحسرت في قرى محيطة بمدينة كوتشي. وذكر مسؤولون أن فرق الإنقاذ تركز جهودها على بلدة تشينجانور، الواقعة على ضفاف نهر بامبا حيث يخشى أن تحاصر المياه نحو خمسة آلاف شخص.