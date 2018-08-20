ترامب رفضه بشدة... سر العرض التركي للإفراج عن القس روبنسون

زعم البيت الأبيض، أنه رفض عرضا قدمته تركيا للإفراج عن القس أندرو برانسون المحتجز لدى تركيا بتهمة التجسس والإرهاب كـ"جزء من صفقة".

وقال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن البيت الأبيض رفض عرض أنقرة الإفراج عن القس مقابل إعفاء بنك تركي من غرامات مفروضة عليه.

© AP Photo / Emre Tazegul الولايات المتحدة ترفض شرط تركيا لإطلاق سراح القس

وأضافت الصحيفة أن السلطات الأمريكية طالبت تركيا ، بدفع غرامة تصل إلى 37.5 مليار دولار لمعاقبة مصرف "بنك خلق" لانتهاكه العقوبات المفروضة على إيران بتحويل مليارات الدولارات لصالح الحكومة الإيرانية.

وترى الصحيفة أن رفض ترامب للعرض التركي، يمهد الطريق أمام فرض حزمة عقوبات جديدة ضد أنقرة.

وكانت تركيا قد اتهمت روبنسون بارتكاب جرائم تجسس وإرهاب والمشاركة في الانقلاب الذي شهدته البلاد منذ شهور، الأمر الذي أدى لحدوث توتر في العلاقات بين تركيا وأمريكا.