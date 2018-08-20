تزامنا مع تواجد قديروف في السعودية... تنظيم "داعش" يشن هجمات داخل الشيشان

أعلن رمضان قديروف رئيس الشيشان، أن مسلحين شنوا سلسلة من الهجمات على أهداف للشرطة في الشيشان اليوم الاثنين.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنها وفقا لوكالة "رويترز"، التي نقلت أن التنظيم الإرهابي ذكر اليوم الاثنين أن "مقاتلين من داعش هاجموا ضباطا وعناصر للشرطة الشيشانية في غروزني وشالينسكي وميسكير يورت".

© Sputnik . Said Tzarnaev قديروف يكشف هدف محاولات تنفيذ جرائم كبيرة في الشيشان

وقال محققون روس إن مسلحين اثنين بأسلحة بيضاء حاولا دخول مركز للشرطة في منطقة شالينسكي وهاجما وأصابا ضابطي شرطة.

وأضاف المحققون أنه في هجوم آخر في قرية ميسكير- يورت فجر شاب يحمل حقيبة ظهر نفسه عند موقع للشرطة دون أن يصيب أحدا.

وفي هجوم ثالث قال محققون إن أفرادا من الشرطة في العاصمة الشيشانية غروزني فتحوا نيران أسلحتهم الآلية على سائق سيارة مرسيدس حاول دهس اثنين من أفراد شرطة المرور.

وأوضح قديروف، الذي كان في زيارة إلى السعودية، أن الهجمات تستهدف تعكير أجواء الاحتفال بعيد الأضحى.