تزامنا مع تواجد قديروف في السعودية... تنظيم "داعش" يشن هجمات داخل الشيشان

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنها وفقا لوكالة "رويترز"، التي نقلت أن التنظيم الإرهابي ذكر اليوم الاثنين أن "مقاتلين من داعش هاجموا ضباطا وعناصر للشرطة الشيشانية في غروزني وشالينسكي وميسكير يورت".
وأضاف المحققون أنه في هجوم آخر في قرية ميسكير- يورت فجر شاب يحمل حقيبة ظهر نفسه عند موقع للشرطة دون أن يصيب أحدا.
وفي هجوم ثالث قال محققون إن أفرادا من الشرطة في العاصمة الشيشانية غروزني فتحوا نيران أسلحتهم الآلية على سائق سيارة مرسيدس حاول دهس اثنين من أفراد شرطة المرور.
وأوضح قديروف، الذي كان في زيارة إلى السعودية، أن الهجمات تستهدف تعكير أجواء الاحتفال بعيد الأضحى.
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