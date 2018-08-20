بانتظار معرفة هويته... إيران تتحضر لمحاكمة "مفسد اقتصادي كبير"

تبدأ "محكمة الثورة الإسلامية" في إيران، يوم السبت المقبل، محاكمة أحد كبار المفدسين الاقتصاديين في البلاد علانية بتهمة "الإفساد في الأرض".

أفاد تقرير لوكالة أنباء "فارس" أنه وفي إطار البت في ملفات الفساد الاقتصادي الكبرى في البلاد سيتم يوم السبت المقبل محاكمة المدعو "ح ب د" أحد المفدسين الاقتصاديين بصورة علنية.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن محقق الملف وجه لهذا الشخص تهمة "الإفساد في الأرض" عبر الإخلال بالنظام الاقتصادي للبلاد وطلب إنزال أشد العقوبة بحقه وفقا لحيثيات الملف.

ومن المقرر محاكمة هذا الشخص في الغرفة 15 من "محكمة الثورة" برئاسة القاضي صلواتي.

إلى ذلك، طالب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي بمقاومة الفساد في الحكومة، مشددا على ضرورة محاكمة الفاسدين، وذلك بعد موجة غضب شعبية تمثلت بمظاهرات وإضرابات نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية.

وقال خامنئي نهاية حزيران/ يونيو الماضي، أمام مسؤولين في السلطة القضائية: "هناك فساد موجود في بعض أجهزة الحكومة ويجب مقاومته".

وأضاف صاحب السلطة العليا في البلاد: "عندما نحاكم المفسدين هذا يقوي من عزيمة الشعب، حولوا التهديدات لفرص".