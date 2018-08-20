مصرع خمسة أشخاص جراء فيضان قوي جنوبي إيطاليا

أعلن المتحدث باسم إدارة الدفاع المدني الإقليمية، اليوم الإثنين، أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم اليوم نتيجة لفيضان قوي في منطقة كالابريا جنوبي إيطاليا.

© Sputnik . Carlo Alberto Alessi ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر في إيطاليا إلى 42 شخصا

روما — سبوتنيك . وذكر أن السيول جرفت مجموعة مؤلفة من 16 شخصاً، كانوا في نزهة بالقرب من نهر جبلي "راغانيللو" في محيط قرية تشيفيتا. وحدث الفيضان جراء هطول أمطار غزيرة سقطت فجأة على مقاطعة كوزنسا يوم الجمعة الماضي.

ووصل رجال الإنقاذ من دائرة الدفاع المدني ورجال الإطفاء والقوات المسلحة على وجه السرعة، وتمكنوا بجهود مشتركة من مساعدة 13 سائحا، غير أن واحدة من السياح وهي فتاة توفيت بين يدي رجال الإنقاذ.

وتوجد مخاوف من أن يكون أشخاص آخرون قد لقوا حتفهم بسبب تردي أحوال الطقس. وحتى الآن لا توجد قائمة بالأشخاص المفقودين.