بعد حديث لافروف عنه... الأمم المتحدة تبحث "الحظر السري" على إعمار سوريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الاثنين، أن الأمم المتحدة، تدرس مسألة وجود وثيقة سرية حول حظر المساعدات لإعادة إعمار سوريا التي أعلن عنها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy لافروف يكشف عن توجيهات سرية في الأمم المتحدة بخصوص إعادة إعمار سوريا

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقال دوجاريك للصحفيين: "نحن ندرس هذه المسألة، وقد تظهر بعض الإيضاحات الإضافية في وقت لاحق".

وأضاف: "اهتمامنا الآن يتركز على التسوية السياسية وليس لدي أي جديد حول قضايا إعادة الأعمار في سوريا".

هذا وكان لافروف، قد صرح في وقت سابق، بأن الأمانة العامة للأمم المتحدة حظرت سرا على الهيئات التابعة للمنظمة المشاركة في إعادة إعمار سوريا.

وأضاف الوزير بأن موسكو أرسلت طلبا إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول هذه المسألة وتأمل بأن يقوم بمتابعة الموضوع.