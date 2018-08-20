إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار بالقرب من محطة مترو في لندن

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح جراء أطلاق نار بالقرب من محطة مترو كينغزبري غربي لندن، وجاء ذلك وفقا لصحيفة "صن" البريطانية.

© AP Photo / Peter Byrne/PA بريطانيا... إصابة 10 أشخاص في حادث إطلاق نار في مدينة مانشستر

موسكو — سبوتنيك . وأشارت الصحيفة إلى أن سيارات الشرطة والإسعاف توجهت إلى مكان الحادث، في الساعة 21.45 بالتوقيت المحلي [23.45 — بتوقيت موسكو].

وبدورها أكدت شرطة لندن حقيقة إطلاق النار، مضيفة أن محطة المترو والطرق المؤدية إليها مغلقة، وأنها تحقق بالحادث.