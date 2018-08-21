الأمم المتحدة تنكس أعلامها حول العالم لمدة 3 أيام حدادا على عنان

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال دوجاريك: "سيجري تنكيس أعلام الأمم المتحدة في جميع بعثات الأمم المتحدة حتى يوم الأربعاء، وسيتم أيضا فتح مدونات التعزية في جميع مكاتبنا حول العالم".
وأضاف دوجاريك: "سوف يحضر معه الاحتفال الممثل الدائم لغانا (مسقط رأس عنان) في الأمم المتحدة، وسوف يتركون مدونة في سجل التعازي".
هذا، وتوفي عنان اليوم عن عمر يناهز 80 عاما، ونشرت أسرته وصندوق كوفي عنان بيانا على صفحته في موقع التغريدات القصيرة تويتر، جاء فيها، أن عنان، الحائز على جائزة نوبل للسلام توفي محاطا بدائرة من أقاربه بعد مرض قصير.
شغل عنان منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بين عامي 1987 و1996، قبل أن ينتخب في الأول من كانون الثاني/يناير 1997 أمينا عاما للمنظمة الدولية ويصبح ثاني أفريقي يشغل المنصب بعد سلفه المصري بطرس غالي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)