الأمم المتحدة تنكس أعلامها حول العالم لمدة 3 أيام حدادا على عنان

أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الحالي للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، للصحفيين، أنه سيتم تنكيس الإعلام في جميع بعثات الأمم المتحدة، حتى يوم الأربعاء، حداداً على وفاة الأمين العام السابق كوفي عنان.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال دوجاريك: "سيجري تنكيس أعلام الأمم المتحدة في جميع بعثات الأمم المتحدة حتى يوم الأربعاء، وسيتم أيضا فتح مدونات التعزية في جميع مكاتبنا حول العالم".

© REUTERS / Hannah Mckay غانا تنعى عنان وتنكس العلم الوطني لمدة أسبوع

وتابع، ستقام صباح يوم الأربعاء، في قاعة مبنى الجمعية العامة، مراسم حداد، سيضع خلالها الأمين العام أنطونيو غوتيريش ، إكليلا من الزهور لذكرى عنان.

وأضاف دوجاريك: "سوف يحضر معه الاحتفال الممثل الدائم لغانا (مسقط رأس عنان) في الأمم المتحدة، وسوف يتركون مدونة في سجل التعازي".

هذا، وتوفي عنان اليوم عن عمر يناهز 80 عاما، ونشرت أسرته وصندوق كوفي عنان بيانا على صفحته في موقع التغريدات القصيرة تويتر، جاء فيها، أن عنان، الحائز على جائزة نوبل للسلام توفي محاطا بدائرة من أقاربه بعد مرض قصير.

شغل عنان منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بين عامي 1987 و1996، قبل أن ينتخب في الأول من كانون الثاني/يناير 1997 أمينا عاما للمنظمة الدولية ويصبح ثاني أفريقي يشغل المنصب بعد سلفه المصري بطرس غالي.