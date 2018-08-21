ترامب لا يتوقع نتائج هامة من المفاوضات المقبلة مع الصين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يتوقع نتائج هامة من الجولة القادمة من المحادثات التجارية مع الصين التي ستجري هذا الأسبوع في واشنطن.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع وكالة" رويترز"، إنه لا يتوقع تقدما كبيرا في المحادثات التجارية مع الصين.

مشيرا إلى أنه لم يتم وضع إطار زمني لحل النزاعات التجارية مع الصين في الوقت الحالي.

© AFP 2018 / SAUL LOEB خبيرة اقتصادية تحذر من الحرب التجارية الشاملة بين واشنطن وبكين

وتبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض رسوم جمركية عدة مرات على واردات كل منهما للأخرى منذ بداية العام الحالي، وهددا بفرض المزيد من الرسوم على صادرات تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات.

يأتي الإعلان عن الاجتماع المرتقب بعد فترة ركود في المحادثات بين الجانبين لكن لم يتضح إن كان الاجتماع سيعقد قبل أم بعد يوم 23 أغسطس/ آب المقرر أن تبدأ فيه واشنطن تطبيق رسوم جمركية إضافية على سلع صينية قيمتها 16 مليار دولار. وقالت بكين إنها سترد بالمثل.

وأجريت آخر جولة محادثات رسمية في مطلع يونيو/ حزيران عندما اجتمع وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه في بكين.

ولم يرد حتي الآن أي رد من وزارة الخزانة الأمريكية على إعلان بكين.

ويعقد الاجتماع المرتقب على مستوى أقل من الجولات الأربع السابقة للمحادثات التي شارك فيها ليو وروس ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين.

وفي ظل عدم تحقيق تقدم يذكر في الاجتماعات السابقة، قال البيت الأبيض في الثالث من أغسطس/ آب، إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء المزيد من المحادثات مع الصين بخصوص كيفية حل النزاع التجاري المتصاعد.

وأشارت الصين مرارا إلى أن الشركات والمستهلكين الأمريكيين سيتضررون بشدة من الحرب التجارية.