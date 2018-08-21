شرطة لندن: حادث إطلاق النار في لندن "لا علاقة له بالإرهاب"

أعلنت شرطة لندن إن 3 أشخاص أصيبوا جراء إطلاق نار بالقرب من محطة مترو كينغزبري غربي لندن، مشيرة إلى أن الحادث "لا علاقة له بالإرهاب".

موسكو — سبوتنيك. وقالت في بيان على موقعها على "تويتر": إن "ضباطها بمكان الحادث… الحادث "لا علاقة له بالإرهاب"، ثلاث أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى ولا شئ يهدد حياتهم بالخطر".

Officers are at the scene of a shooting in #Kingsbury Road at 9.45pm on Monday. Not terror related. Three people taken to hospital, none believed to be life-threatening. #Brent officers investigating alongside #Trident colleagues. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 20, 2018

مضيفة أن محطة المترو والطرق المؤدية إليها مغلقة، وأنها تحقق بالحادث.

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