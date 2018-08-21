ترامب: تركيا ترتكب خطأ فادحا

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقديم أي تنازلات لتركيا مقابل إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع رويترز "ما تفعله تركيا مؤسف للغاية. أعتقد أنهم يرتكبون خطأ فادحا. لن تكون هناك تنازلات".

© REUTERS / Joshua Roberts ترامب: لن ندفع أي شيء لتركيا مقابل الإفراج عن برانسون

فضلا عن ذلك أكد ترامب ان بلاده أجرت مفاوضات مع إسرائيل ساهمت بإطلاق سراح مواطنة تركية محتجزة لدى إسرائيل بتهمة دعم حماس وأضاف أنه كان يعتقد أن أردوغان سيرد على ذلك بإطلاق سراح القس أندرو برانسون.

هذا وتشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا في الفترة الأخيرة، حيث فرضت أمريكا عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، ردا على استمرار أنقرة باحتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون، المتهم بالارتباط بجماعة الداعية التركي المعارض فتح الله غولن.

وانخفض سعر صرف الليرة التركية إلى مستوى قياسي أمام العملات الأجنبية، إذ انخفض أمام الدولار أكثر من 40 بالمئة منذ بداية العام، وذلك بعد التوتر الذي شهدته العلاقات الأمريكية التركية. كما ازداد الوضع حدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة 10 آب/أغسطس، رفع الرسوم المفروضة على الألمنيوم وحديد الصلب التركي إلى 20 بالمئة و50 بالمئة.