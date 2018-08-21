اتهمت جمهورية لوغانسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها مرة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

لوغانسك — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية لوكالة " نوفوستي": إن" القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة مرة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، باستخدام قذائف هاون عيار 82 ملم، وأسلحة خفيفة".

© Sputnik . Valeriy Melnikov جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها

وأضاف المتحدث، أن مواقع الشرطة الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المنطقة السكنية، كراسني يار من مواقع تابعة للقوات الأوكرانية بمنطقة كوندراشيفسكايا نوفايا.

ووفقا للمتحدث، تم إطلاق حوالي 7 قذائف باتجاه أراضي الجمهورية، لم تسفر عن إصابات في صفوف المدنيين والعسكريين.

وبدأت السلطات الأوكرانية في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط/ فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة.