اشتباكات بين الأمن ومسلحين قصفوا القصر الرئاسي الأفغاني

موسكو — سبوتنيك. وذكرت قناة "طلوع نيوز" وقوع " اشتباكات بين القوات الأمنية ومجموعة مسلحة قصفت القصر الرئاسي من على شاحنة متوقفة وسط المدينة".
ونقلت القناة عن مصدر أمني بانه حتى الآن "قتل اثنين من المسلحين والاشتباكات ما تزال مستمرة".
وكان قد أفاد شهود من رويترز ومسؤول أمني بسماع دوي انفجارات في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم الثلاثاء لكن لم ترد معلومات حتى الآن عن سقوط ضحايا.
وسقط عدد من الصواريخ على القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول، صباح أول أيام عيد الأضحى.
وبحسب قناة "طلوع نيوز"، فقد "بدأ القصف في تمام الساعة التاسعة صباحا، حسب التوقيت المحلي، بالتزامن مع كلمة الرئيس الأفغاني، أشرف غني خلال صلاة العيد.
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