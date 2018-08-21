رسالة غوتيريس فى عيد الأضحى

وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، رسالة "لكل المحتفلين بعيد الأضحى" في أرجاء العالم كافة.

وغرد غوتيريس عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "عيد مبارك لجميع المحتفلين به فلنستلهم جميعا من قيم التعاطف وعمل الخير والإحساس بالآخرين التى يجسدها الاحتفال بعيد الأضحى المبارك".

عيد مبارك لجميع المحتفلين به! فلنستلهم جميعا من قيم التعاطف وعمل الخير والإحساس بالآخرين، التي يجسدها الاحتفال بعيد الأضحى المبارك https://t.co/d2R7vdLL0p — António Guterres (@antonioguterres) August 20, 2018

ويؤدي نحو مليوني شخص ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفة، وسط إجراءات متابعة من وزارتي الصحة والحج السعوديتين.

ويحتفل المسلمون من كافة أنحاء العالم، اليوم الثلاثاء، بحلول عيد الأضحى.