الرئيس الإيراني: أمريكا لا تجرؤ على مهاجمة إيران

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تجرؤ على مهاجمة إيران، لأنها تدرك القوة العسكرية للجمهورية الإسلامية وارتفاع أسعار الصراع.

وقال روحاني في كلمة أذاعها التلفزيون الحكومي على الهواء مباشرة: "لماذا لا تهاجمنا الولايات المتحدة؟ بسبب قوتنا ، لأنها تعلم… عواقبها"، بحسب رويترز.

© REUTERS / Danish Siddiqui روحاني: قرارات الولايات المتحدة متناقضة وغير قابلة للثقة

وتابع في الكلمة التي ألقاها بمناسبة "اليوم الوطني للصناعات الدفاعية": "يجب أن نجهز أنفسنا لمواجهة القوى العسكرية التي تريد الاستيلاء على أرضنا ومواردنا".

وفي سياق متصل، كشف الرئيس الإيراني في كلمته عن مقاتلة جديدة اليوم.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية، إن الطائرة الجديدة التي أطلق عليها اسم "كوثر" محلية الصنع تماما، وقادرة على حمل أسلحة متنوعة وستستخدم في مهام دعم قصيرة.

📸 نخستین #هواپیمای_جنگنده_ایرانی با نام «#کوثر» با حضور #رئیس‌جمهور رونمایی شد/ هواپیمای کوثر یک هواپیمای جنگنده پیشرفته با ماموریت پشتیبانی نزدیک هوایی است که به صورت کاملا بومی ساخته شده استhttps://t.co/BYdpck93dv pic.twitter.com/2asdmOiKg8 — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) August 21, 2018

​ووفقا وكالة فارس الإيرانية، فإن أن المقاتلة الجديدة تتمتع بهندسة متطورة متكاملة، تمكنها من التعامل مع النيران المعادية، وذلك باستخدام شبكة بيانات رقمية عسكرية مطابقة للجيل الرابع، وحسابات السلاح البالستية.

وأضافت الوكالة الإيرانية، أن "كوثر" تمتلك منظومة تصويب "HUD" متطورة، بالإضافة إلى رادار متطور متعدد الأغراض للسيطرة على النيران ورفع مستوى الدقة في كشف الأهداف والتهديدات، ونظام ملاحة دقيق بصورة راديوية، فضلا عن خريطة ذكية متحركة.

ونفذت الطائرة تحليقا تجريبيا بعد مراسم الكشف عنها بأمر من روحاني.