رئيس وزراء كندا: عيد الأضحى فرصة للاحتفاء بالاختلافات التي تحدد هويتنا (فيديو)

وافتتح ترودو بيانه الذي شاركه أمس الاثنين، بإلقاء السلام باللغة العربية، فقال: "السلام عليكم، اليوم نشارك المجتمعات الإسلامية في كندا وحول العالم الاحتفال بعيد الأضحى، والذي يمثل نهاية الحج".
وأردف: "بالنسبة لنا جميعا، فإن عيد الأضحى فرصة للتعرف على الإسهامات الهامة التي يقدمها المجتمع الإسلامي الكندي لمجتمعنا، والاحتفال بالاختلافات التي تحدد من نحن".
واختتم جاستن ترودو بيانه المصور: "نيابة عن عائلتنا، فأتمنى أنا وزوجتي صوفي لكل أولئك الذين يراقبون عيد الأضحى أن يحتفلوا بشكل رائع.. عيد مبارك".
Eid Mubarak! Sophie and I send our best wishes to Muslims in Canada and around the world as they celebrate Eid al-Adha. https://t.co/dUh9FyQYKf pic.twitter.com/nQa5WdhQ15— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 21, 2018
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