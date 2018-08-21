محادثات روسية مع مصر حول مروحيات "كا-52ك" بعد المشاورات حول "ميسترال"

سبوتنيك. فازت موسكو بمناقصة بشأن توريد مروحيات " كا-52 ك" لمصر لتزويد حاملة الحوامات "ميسترال" بها، ويجرى حاليا الاتفاق على الأمور التقنية للمروحيات.
وأوضح فلاديمير كوجين، مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري التقني، أن المعدات المراد تركيبها على حاملتي طائرات الهليكوبتر المصريتين هي أنظمة الأسلحة وإدارة النيران.
وتعد مروحيات "كا 52 ك" تعديلا للمروحية الهجومية "كا 50" والمعروفة بـ"القرش الأسود"، وهي مصممة للكشف وتحديد الأهداف المختلفة، المتحركة منها والثابتة، إضافة إلى تدمير المدرعات والمروحيات المعادية والطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض.
والسمة الرئيسية المميزة للنسخة البحرية للمروحية هي النظام الناقل، والذي يسمح بطي شفرات المروحية لتناسب السفينة الحاملة "ميسترال".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)