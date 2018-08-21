صربيا تؤكد دعمها لروسيا وترفض الانضمام للعقوبات ضدها

أكد وزير الخارجية الصربي، إيفيتسا داتشيتش، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تنضم للعقوبات ضد روسيا.

سوتشي — سبوتنيك. وقال داتشيتش خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف:" بطبيعة الحال، عندما يتعلق الأمر بصربيا، فنحن من جانبنا سنقدم أيضا أي دعم لروسيا. وكما تعلمون، نحن فعليا لم ننضم للعقوبات الانفرادية التي فرضت على روسيا، ما يسمى بـ"التدابير"".

© Sputnik . Ruslan Krivobok صربيا: روسيا تدافع عن مصالحنا كأنها تدافع عن نفسها

هذا وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت يوم 8 آب / أغسطس الحالي، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على موسكو في 22 آب/ أغسطس عام 2018، بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري.

ويفترض أن تتكون هذه العقوبات من حزمتين، الحزمة الأولى ستدخل حيز التنفيذ بعد أسبوعين، وتفرض حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.

وتتضمن الحزمة الثانية، التي ستدخل حيز التطبيق في غضون 90 يوما، تخفيضا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأمريكية إلى روسيا.

وبالإضافة إلى ذلك، تم الأسبوع الماضي، طرح مشروع قانون إلى الكونغرس الأمريكي ينص على مجموعة كاملة من الإجراءات المناهضة لروسيا، بما في ذلك وفرض عقوبات على ديون الدولة الروسية وديون المصارف المملوكة للدولة.