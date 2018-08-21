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16:14 21 أغسطس/ أب 2018
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    مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة

    الأمم المتحدة تنفي وجود توجيهات سرية بشأن سوريا

    © Sputnik .
    العالم
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    نفت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، وجود وثائق سرية في المنظمة، تمنعها من التعامل مع إعادة إعمار سوريا.

    الأمم المتحدة — سبوتنيك. قال المتحدث باسم المنظمة الدولية لوكالة "سبوتنيك": "لم تصدر إدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية ولا أية كيانات أخرى "توجيهات سرية" بشأن سوريا"، مضيفا أن الأمم المتحدة "تناقش باستمرار أولويات ونهج الصراع السوري مع الأخذ بعين الاعتبار الحقائق المتغيرة".

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    وأشار إلى أن "هناك قواعد ومبادئ توجيهية داخلية تم وضعها في إطار العمليات التشاورية والنظام الموحد للأمم المتحدة لتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين في جميع أنحاء الأراضي السورية على أساس من المساواة وعدم التمييز، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بالنهج المتبع في احترام الحياد والنزاهة ".
    وأكد المتحدث أن "هذه المبادئ تتسق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، وأوضح موقف الأمم المتحدة القائل بأنه "لا يمكن تحقيق حل موثوق ودائم للصراع في سوريا إلا من خلال عملية سياسية وأن الأمم المتحدة تواصل جهودها لدفع هذه العملية قدما".
    وأرسلت روسيا، يوم أمس الاثنين، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طلبا بشأن حظر مشاركة المنظمة في إعادة إعمار سوريا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الإدارة السياسية في الأمانة العامة للأمم المتحدة منعت سرا وحدات المنظمة من المشاركة في إعادة إعمار الاقتصاد السوري وأصدرت توجيها سريا يحظر على المنظمات التابعة لهذا النظام، المشاركة في أية مشاريع لإنعاش الاقتصاد السوري.
    كما ذكر الوزير الروسي، في تعليق له على تصريحات رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بشأن سوريا فيليبو غراندي، الذي أعلن مؤخرا أنه لا يمكن إعادة اللاجئين إلى سوريا في ظل الظروف الخطيرة الحالية، أن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين يجب ألا يصبح فرعا للدول الغربية.

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    الكلمات الدلالية:
    الأمم المتحدة, سوريا, روسيا
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