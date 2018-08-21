محافظ إدلب لـ"سبوتنيك": بوجود الأصدقاء الروس... واثقون من عودة المدينة للسيادة السورية

شهد اليوم الأول لافتتاح معبر أبو الظهور في ريف إدلب الجنوب الشرقي عبور 300 عائلة سورية من مناطق سيطرة تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية، ولعب الجانب الروسي دورا بارزا في إنجاح سير العمل على المعبر الذي يستمر باستقبال المدنيين مدة خمسة أيام.

قال محافظ إدلب علي الجاسم في تصريح إلى وكالة "سبوتنيك": إن التوصل لفتح معبر أبو الظهور الإنساني بعد عرقلة افتتاحه لعدة أيام، جاء بالتعاون مع الجيش السوري والأصدقاء الروس، ومن المقرر أن يستمر باستقبال المدنيين العائدين من مناطق سيطرة المسلحين على مدى 5 أيام.

وأضاف الجاسم: أن الجانب الروسي لعب دورا هاما في إنجاح سير عمل المعبر حيث يقدم للمواطنين "العابرين" كافة التسهيلات والاحتياجات الأساسية، إضافة إلى الرعاية الصحية التي يقدمها الأطباء الروس من خلال النقطة الطبية الإغاثية، "فالأصدقاء الروس عودونا على التعاون وتقديم كل ما يحتاجه الجيش والشعب السوري، ونحن على ثقة بعودة محافظة إدلب إلى السيادة السورية قريبا إلى حضن الوطن بهمة الجيش السوري وكل الجهات المساندة للجيش والدولة وعلى رأسها الأصدقاء الروس".

وافتتح صباح أمس الإثنين معبر أبو الظهور في ريف إدلب الجنوب الشرقي أمام المدنيين الراغبين بمغادرة مناطق سيطرة المسلحين في محافظة إدلب باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية.

ويأتي افتتاح المعبر بعد جهود حثيثة بذلها الجانب الروسي وبالتنسيق مع السلطات السورية، بما يضمن العبور الآمن للمدنيين.

وقال مراسل "سبوتنيك" في منطقة أبو الظهور: إن الجنود الروس يشرفون على عمل المعبر، ويؤمنون العبور الآمن للمدنيين، كما تقوم فرق طبية روسية بتقديم الرعاية الطبية لمحتاجيها من المدنيين الواصلين إلى المعبر الذي يشهد منذ افتتاحه حركة عبور كثيفة للمدنيين باتجاه المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الدولة السورية.