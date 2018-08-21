الكرملين: اتهامات "مايكروسوفت" لا أساس لها

سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين في إحاطة إعلامية: "نحن لا نعرف عن أي قراصنة يتحدثون، نحن لا نعرف ما تأثير ذلك على الانتخابات الأمريكية، من أمريكا نسمع تأكيدات بأنه لم يكن هناك أي تأثير على الانتخابات، حول ماذا يدور الحديث، ما هي الأدلة، على أساس ماذا تم استخلاص هذه الاستنتاجات، نحن لا نفهم، هذه المعلومات غير موجودة".

© REUTERS / Maxim Shemetov موسكو: هستيريا التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية تقوض العلاقات بين البلدين

وأجاب المتحدث باسم الكرملين على طلب بالتعليق على تصريحات شركة "مايكروسوفت" حول تسجيل محاولات روسية للتأثير على انتخابات الكونغرس المقبلة، قائلا: "لازلنا حتى الآن لا نفهم على أساس ماذا، ما قصة "فانسي بير"، وما علاقة الاستخبارات الروسية به، على ماذا بنيت هذه الاتهامات الخطيرة بما فيه الكفاية، نحن لا نرى أدلة واضحة وملموسة".

وكان البيت الأبيض، قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر، أن التحقيقات الجارية حاليا حول تدخل روسي مزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بتواطؤ من الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، لا تحمل ما يدين الرئيس الأمريكي.