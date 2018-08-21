وكالة الطاقة الذرية: لا توجد أدلة على توقف أنشطة كوريا الشمالية النووية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لم تجد أية دلائل على أن كوريا الشمالية أوقفت أنشطتها النووية مما يزيد الشكوك حول استعداد البلاد للتخلي عن ترسانتها.

وأضافت الوكالة في تقرير نشر أمس الاثنين: "استمرار وتطوير برنامج كوريا الشمالية النووي والبيانات التي تصدرها كوريا الشمالية في هذا الصدد مدعاة للقلق الشديد"، وفقا لوكالة "رويترز".

© AFP 2018 / PAUL J. RICHARDS عقوبات أمريكية على مواطنين روس وشركتين بسبب كوريا الشمالية

ومن المقرر إحالة التقرير إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر القادم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في مقابلة أجرتها معه "رويترز" يوم الاثنين إنه يعتقد أن كوريا الشمالية اتخذت خطوات محددة نحو نزع السلاح النووي وإنه سيلتقي "على الأرجح" بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مرة أخرى.

لكن كوريا الشمالية لم تقدم أية دلائل على استعدادها للتخلي عن أسلحتها من جانب واحد مثلما طلبت إدارة ترامب.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية "في الوقت الذي لا تزال فيه الوكالة غير قادرة على القيام بعمليات التحقق في كوريا الشمالية فإن معرفتها ببرنامج كوريا الشمالية النووي محدودة بل وتتقلص بالنظر إلى إجراء المزيد من الأنشطة النووية في البلاد".

وقال التقرير إنه في الفترة ما بين أواخر أبريل/ نيسان وأوائل مايو/ أيار كانت هناك دلائل على تشغيل محطة البخار التي تخدم مختبرا للكيمياء الإشعاعية.

وستكون مهمة تفكيك برنامج أسلحة بيونغ يانغ النووية والتحقق من ذلك مهمة كبيرة ومعقدة، وقالت الوكالة إنها في وضع جيد يتيح لها التحقق من تنفيذ أي اتفاق.