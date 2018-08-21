المحادثات بين بروكسل ولندن حول "بريكست" تدخل مرحلتها النهائية

أعلن ميشيل بارنييه، كبير المفوضين في المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد، أن المباحثات بين الجانبين دخلت مرحلتها النهائية.

وقال بارنييه خلال مؤتمر صحفي: "المفاوضات تدخل الآن المرحلة النهائية الوزير البريطاني لشؤون بريكست، دومنيك راب، وأنا سنجتمع بانتظام لدفع عملية التفاوض إلى الأمام".

© AFP 2018 / JUSTIN TALLIS بريطانيا وفنلندا تؤكدان على الشراكة الوثيقة في ظل "بريكست"

وأضاف "سيلتقي الفريقان وسيجتمعان غدًا لمحاولة إحراز تقدم في هذه المحادثات".

وذكر أن هناك ثلاثة مواضيع للمناقشة، هي قضايا الحدود الأيرلندية، ومستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من القضايا العالقة المتبقية على جدول الأعمال.

يذكر أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار 2019، تنفيذا لاستفتاء جرى في بريطانيا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي صوتت فيه أغلبية البريطانيين لصالح مغادرة الاتحاد.