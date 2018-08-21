المحادثات بين بروكسل ولندن حول "بريكست" تدخل مرحلتها النهائية

وقال بارنييه خلال مؤتمر صحفي: "المفاوضات تدخل الآن المرحلة النهائية الوزير البريطاني لشؤون بريكست، دومنيك راب، وأنا سنجتمع بانتظام لدفع عملية التفاوض إلى الأمام".
وذكر أن هناك ثلاثة مواضيع للمناقشة، هي قضايا الحدود الأيرلندية، ومستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من القضايا العالقة المتبقية على جدول الأعمال.
يذكر أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار 2019، تنفيذا لاستفتاء جرى في بريطانيا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي صوتت فيه أغلبية البريطانيين لصالح مغادرة الاتحاد.
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