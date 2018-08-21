الولايات المتحدة لن تشارك في اجتماع موسكو حول أفغانستان

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لن تشارك باجتماع موسكو حول أفغانستان يوم 4 أيلول/ سبتمبر المقبل، لأنها تعتبر هذه الصيغة غير فعالة .

واشنطن — سبوتنيك. وقال المتحدث: "لا تنوي الولايات المتحدة المشاركة في مبادرة صيغة موسكو يوم 4 أيلول/سبتمبر. بشكل عام، نحن نؤيد مبادرات الأفغان، لتشجيع التوصل إلى تسوية سلمية في أفغانستان، ولكن بناء على اللقاءات السابقة في "صيغة موسكو"، نعتقد أن هذه المبادرة من غير المحتمل أن تحقق أي تقدم في هذا الاتجاه".

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova موسكو تنفي تصريحات السفير الأفغاني حول نيتها استخدام طالبان ضد "داعش" في أفغانستان

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية ، اليوم الثلاثاء، أنه تم دعوة 12 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة للمشاركة في المشاورات حول أفغانستان المزمع عقدها في موسكو يوم 4 أيلول/ سبتمبر.

وأكدت الخارجية الروسية، أنه سيتم مناقشة آفاق هدنة طالبان وكابول، خلال الاجتماع المرتقب مشيرة في الوقت ذاته أن موسكو تدعم بشكل حصري الاتصالات مع "طالبان" لضمان سلامة المواطنين الروس في أفغانستان، وتشجيع هذه المجموعة على الانضمام إلى عملية المصالحة الوطنية.

ووافق ممثلو حركة "طالبان" على المشاركة في اجتماع موسكو.