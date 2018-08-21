وزارة الصناعة والتجارة الروسية: السلطات وضعت تدابير مضادة لتخفيف تأثير الحظر الأمريكي

موسكو — سبوتنيك. أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، أن حظر الولايات المتحدة على تصدير الأجهزة الإلكترونية والمكونات ذات الاستعمال المزدوج إلى روسيا سيؤثر على بعض الصناعات، ولكن ليس تأثيرا حرجا، ستحاول وزارة الصناعة والتجارة الروسية دعم الشركات في حالة الحظر الكامل.

© Sputnik . Maksim Blinov روسيا تحتج بشدة على انتهاكات أمريكا للقانون الدولي

ونقل المكتب الصحفي عن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف: "من المؤكد أن الحظر المفروض على تصدير الأجهزة الإلكترونية والمكونات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا سيؤثر على بعض الصناعات ذات التقنية العالية، بما في ذلك صناعة الدفاع، لكنه ليس تأثيرا حرجا". وتخضع المنتجات الأجنبية عالية التقنية لقاعدة المكونات الإلكترونية الفضائية العسكرية لقيود صارمة عند بيعها إلى دول أخرى ".

وأشارت الوزارة أنها ستحاول تقديم الدعم للشركات في حال فرض حظر كامل على صادرات المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.