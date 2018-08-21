زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب فنزويلا

وقع زلزال قوته 7.3 درجة في شمال فنزويلا في ولاية سوكري، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

© REUTERS / Carlos Eduardo Ramirez رفع الحد الأدنى للأجور في فنزويلا بمقدار 60 مرة

موسكو — سبوتنيك . وتم تسجيل الهزات، يوم الثلاثاء، في الساعة 21.31 بتوقيت غرينيتش [00.31 يوم الأربعاء بتوقيت موسكو].

وكان الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو دمار أو خطر تسونامي.