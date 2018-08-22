بعد تأديته لمناسك الحج... محمد بن سلمان يستقبل رمضان قاديروف (صور)

استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في منى، رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف.

دبي — سبوتنيك. ووفقا لقناة "الإخبارية" السعودية، تبادل الطرفان التهاني بعيد الأضحى المبارك، واستعرضا العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

#ولي_العهد يستقبل في #منى رئيس جمهورية الشيشان ويتبادلان التهاني بعيد الأضحى المبارك ويستعرضان العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. #الإخبارية pic.twitter.com/yx9ZRVnaLQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 21, 2018

ووصل الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف إلى جدة، تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لأداء فريضة الحج. وفور وصوله، انتقل قاديروف، والوفد المرافق له لمكة المكرمة لأداء طواف القدوم حول الكعبة المشرفة وسط إجراءات أمنية مشددة من السلطات السعودية.

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وأعلن قاديروف، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيلتقي العاهل السعودي وولي عهده فور انتهائه من مناسك الحج للتباحث والتشاور حول العلاقات الثنائية بين البلدين.