بولتون: روسيا "عالقة" في سوريا وهذه فرصة للولايات المتحدة للتفاوض

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، اليوم الأربعاء خلال مقابلة خاصة مع وكالة "رويترز" إن روسيا "عالقة" في سوريا، وهي تبحث عن من يستطيع أيضا تمويلها لإعادة البناء بعد الحرب، مشيرا إلى أن هذا يمنح واشنطن أدوات في المفاوضات مع موسكو.

© REUTERS / Leah Millis بولتون: هدفنا إخراج إيران من سوريا

موسكو- سبوتنيك . وقال بولتون، إن واشنطن لديها ذراعا في المفاوضات مع موسكو، لأن "روسيا عالقة هناك في سوريا في الوقت الراهن".

وأضاف بولتون: "وأنا لا أعتقد أنهم يريدون البقاء هناك، وأعتقد أن أنشطتهم الدبلوماسية المتعصبة في أوروبا تظهر، أنهم يريدون العثور على أحد ما بعد، على سبيل المثال، من سيتكبد الإنفاق على إعادة بناء سوريا ويمكنهم تحقيق أو عدم تحقيق النجاح في ذلك ".