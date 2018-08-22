بولتون: يجب على القوات الإيرانية الخروج من سوريا وهذا شرط للتعاون حولها

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، اليوم الأربعاء خلال مقابلة خاصة مع وكالة "رويترز"،أن الولايات المتحدة تفكر في أشكال التعاون مع البلدان الأخرى في سوريا، ولكن بشرط سحب إيران لقواتها.