حلفاء الولايات المتحدة بخطر في حال مهاجمة إيران

حذر رجل دين إيراني كبير الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، من أنها إذا هاجمت إيران فسيتم استهداف حلفائها في المنطقة بما في ذلك إسرائيل.

© REUTERS / POOL الرئيس الإيراني: أمريكا لا تجرؤ على مهاجمة إيران

وأضاف أحمد خاتمي أثناء صلاة العيد في طهران أن عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء محادثات مباشرة مع زعماء إيران غير مقبول.

ونقلت وكالة ميزان للأنباء عن خاتمي قوله "يقول الأمريكيون: يجب عليكم القبول بما نقوله في المحادثات. هذا ليس تفاوضا بل ديكتاتورية. ستقف الجمهورية الإسلامية والأمة الإيرانية في وجه الديكتاتورية".