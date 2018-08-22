بريطانيا تحل محل الولايات المتحدة في تطوير مفاعل أراك الإيراني

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا ستحل محل الولايات المتحدة بعد انسحاب الأخيرة من عملية تطوير مفاعل أراك النووي الإيراني.

طهران — سبوتنيك. ونقل التلفزيون الرسمي عن صالحي قوله، على هامش صلاة عيد الأضحى، إن "بريطانيا قد حلت محل الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز المياه الثقيلة في مفاعل أراك".

© Sputnik . Pavel Lisitsyn الصين وبريطانيا تعاونان إيران على تحديث مفاعل "أراك" النووي

وتابع صالحي أن "خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي لا يعرض إيران لأي مشكلة على الأصعدة العلمية والاكتشاف و التطوير، وبناء محطات توليد طاقة جديدة".

الجدير بالذكر أن إيران والسداسية الدولية (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) توصلتا يوم 14 تموز/يوليو عام 2015، إلى اتفاق تاريخي خاص بتسوية قضية البرنامج النووي الإيراني التي ظلت عالقة على مدى أعوام عديدة.

ووافقت الأطراف المشاركة في المباحثات آنذاك على خطة العمل المشتركة الشاملة التي كان على إيران تطبيقها لرفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة عليها من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

ومن بين عناصر الخطة، التي باتت سارية المفعول اعتبارا من يوم 16 كانون الثاني/يناير 2016، إعادة تصميم مفاعل أراك النووي ليتوافق مع مهمته الجديدة في توليد الطاقة.