صحيفة إسرائيلية: ترامب يعلن "صفقة القرن" من على منصة الأمم المتحدة

وقالت الصحيفة أن الولايات المتحدة حذرت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أن الإدارة الأمريكية ستنشر بيانات البرنامج الجديد، في حال لم يعد إلى طاولة المفاوضات، ولذلك لممارسة الضعط الشعبي على القيادة الفلسطينية في رام الله.
وسيتم الإعلان عن الخطة خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي تقام في الفترة ما بين 19 سبتمبر/أيلول إلى 5 أكتوبر/تشرين الأول.
ولم تقدم الصحيفة أية تفاصيل عن خطاب ترامب، لكن تمت الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي سيتطرق لتفاصيل برنامج التسوية وسيؤكد الجهود المبذولة لتحقيق السلام من قبل الإدارة الأمريكية. وترى واشنطن أن أحدا لن يتمكن من حل النزاع، في حال لم يصل البرنامج إلى هدفه.
وشددت الصحيفة إلى أن تنفيذ الخطة الأمريكية الجديدة يعتمد على الإسرائيليين والفلسطينيين ومدى استعدادهم لقبول "صفقة القرن".
ومن المتوقع أن تتضمن خطة التسوية جميع القضايا الرئيسية المثيرة للجدل، بما في ذلك الأزمة في قطاع غزة.
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