صحيفة إسرائيلية: ترامب يعلن "صفقة القرن" من على منصة الأمم المتحدة

أفادت صحيفة "إسرائيل هايوم" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيدلي ببيان حول البرنامج الجديد لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر أيلول/سبتمبر القادم.

وقالت الصحيفة أن الولايات المتحدة حذرت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أن الإدارة الأمريكية ستنشر بيانات البرنامج الجديد، في حال لم يعد إلى طاولة المفاوضات، ولذلك لممارسة الضعط الشعبي على القيادة الفلسطينية في رام الله.

© Sputnik . I. Nosov منظمة التحرير الفلسطينية: نقل السفارة الأمريكية قد ينهي آمال التسوية السياسية

ونقلت الصحيفة أن صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات والمندوبة الأمريكية الدائمة إلى الأمم المتحدة نيكي هيلي وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان يسعون لتهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ الخطة، التي بدأوا بالعمل عليها في عام 2017.

وسيتم الإعلان عن الخطة خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي تقام في الفترة ما بين 19 سبتمبر/أيلول إلى 5 أكتوبر/تشرين الأول.

ولم تقدم الصحيفة أية تفاصيل عن خطاب ترامب، لكن تمت الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي سيتطرق لتفاصيل برنامج التسوية وسيؤكد الجهود المبذولة لتحقيق السلام من قبل الإدارة الأمريكية. وترى واشنطن أن أحدا لن يتمكن من حل النزاع، في حال لم يصل البرنامج إلى هدفه.

وشددت الصحيفة إلى أن تنفيذ الخطة الأمريكية الجديدة يعتمد على الإسرائيليين والفلسطينيين ومدى استعدادهم لقبول "صفقة القرن".

ومن المتوقع أن تتضمن خطة التسوية جميع القضايا الرئيسية المثيرة للجدل، بما في ذلك الأزمة في قطاع غزة.