صحيفة: المقاتلة الإيرانية الجديدة "خردة معدلة"

سارعت صحيفة "التايمز" البريطانية الرد على إيران بشأن إعلانها عن المقاتلة الجديدة "كوثر"، حيث كتبت يوم أمس الثلاثاء، تقريرا بعنوان "المقاتلة الإيرانية المعدلة من خمسينيات القرن الماضي".

© AFP 2018 / Atta Kenare الجيش الإيراني يكشف النقاب عن طائرة مقاتلة جديدة

وشكك خبراء عسكريون في تقرير الصحيفة بالمقاتلة الإيرانية الجديدة التي كشفت عنها طهران مؤخرا باعتبارها أول طائرة منتجة محليا وتتميز بتكنولوجيا فريدة من نوعها.

وأشار الخبراء أن هذه المقاتلة هي ليست سوى مقاتلات أمريكية من نوع "إف-5" اشترتها إيران من الولايات المتحدة الأمريكية خلال عهد الشاه وقامت الجمهورية الإسلامية بإجراء تعديلات طفيفة عليها وتغيير لونها الخارجي.

واعتبر البعض الأخر أن هذه المقاتلة هي من طراز قديم يعود لخمسينيات القرن الماضي وهي من الجيل الأول، وبالتالي ستكون غير قادرة على مجابهة القوة الجوية الأمريكية.

وقال مدير الطيران بشركة "Jane's" للاستشارات الدفاعية، إن المقاتلة الإيرانية شبيهة بطائرة من نوع "أف-5"المزودة بمقعدين وهي من انتاج شركة Northrop الأميركية. واشترى الشاه عام 1965 سرب من هذه المقاتلات، وبعدها اشترت إيران طائرات F-5F Tiger في عام 1974.

وأضاف الخبير للصحيفة البريطانية: "البنية الأساسية وتصميم قمرة القيادة يبدوان شبيهين بطائرة F-5F. واشترت إيران 68 من طائرات F-5 تلك قبل ثورة 1979".

أما ديفيد سينسيوتي، محرر مدونة Aviationist المتخصصة في الطيران العسكري فقد علق قائلا "يبدو أن منطلق الطائرة هي طائرة F-5F مع بعض التعديلات الإلكترونية، بعبارة أخرى، إنها طائرة Tiger عفا عليها الزمن تماما".