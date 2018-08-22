بولتون يعلن موقفه من الضربات الإسرائيلية على سوريا

أبدى مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الأربعاء، دعمه للضربات الإسرائيلية في الشهور الأخيرة على سوريا متذرعا بأن دمشق نشرت صواريخ وأسلحة أخرى استلمتها من إيران.

© Sputnik . firas alahmad بولتون يكشف موقف أمريكا من وضع الجولان وغزة

وأضاف بولتون: "أعتقد أن هذا دفاع مشروع عن النفس من جانب إسرائيل".

وتابع: "الولايات المتحدة سترد بقوة إذا جرى شن هجوم كيميائي أو بيولوجي في إدلب".

يذكر أن الولايات المتحدة شنت في أبريل/نيسان الماضي هجوما بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا على منشآت حكومية سورية على صلة بإنتاج الأسلحة الكيماوية.