مباحثات عسكرية روسية إماراتية حول الوضع في الشرق الأوسط

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "خلال اللقاء تمت مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالتعاون العسكري، والتعاون العسكري التقني، والتعليم العسكري، وكذلك تبادل الآراء حول القضايا الأساسية المتعلقة بالأمن الإقليمي في الشرق الأوسط".
وأضاف البيان: "جرت المفاوضات في جو ودي، وأكد الطرفان استعدادهما لتكثيف التعاون متعدد الأوجه بين وزارتي الدفاع".
ووصل الوفد العسكري الإماراتي إلى روسيا للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2018".
هذا وافتتح أمس الثلاثاء، منتدى "آرميا-2018" (الجيش-2018) في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، وسيعرض في مساحة 120 ألف متر مربع أكثر من 100 وحدة من المعدات العسكرية الجديدة، وذلك في الفترة من 21 إلى 26 آب/ أغسطس الجاري.
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