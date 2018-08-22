مباحثات عسكرية روسية إماراتية حول الوضع في الشرق الأوسط

بحث نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، اليوم الأربعاء، مع وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد البواردي، الوضع في منطقة الشرق الأوسط ومسائل التعاون.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "خلال اللقاء تمت مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالتعاون العسكري، والتعاون العسكري التقني، والتعليم العسكري، وكذلك تبادل الآراء حول القضايا الأساسية المتعلقة بالأمن الإقليمي في الشرق الأوسط".

© Sputnik . Роман Соколов عقد صعود إماراتي إلى محطة الفضاء قد يتم توقيعه في "آرميا-2018"

وأشار البيان إلى أن الطرفين: "أكدا عزمهما على تعزيز علاقات الصداقة بين جيشي الدولتين، مع الأخذ بعين الاعتبار، الوتيرة الإيجابية لتطور التعاون في المجال العسكري".

وأضاف البيان: "جرت المفاوضات في جو ودي، وأكد الطرفان استعدادهما لتكثيف التعاون متعدد الأوجه بين وزارتي الدفاع".

ووصل الوفد العسكري الإماراتي إلى روسيا للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2018".

هذا وافتتح أمس الثلاثاء، منتدى "آرميا-2018" (الجيش-2018) في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، وسيعرض في مساحة 120 ألف متر مربع أكثر من 100 وحدة من المعدات العسكرية الجديدة، وذلك في الفترة من 21 إلى 26 آب/ أغسطس الجاري.