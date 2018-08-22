بوتين: أوروبا بحاجة لمشروع التيار الشمالي-2

موسكو — سبوتنيك . قال بوتين للصحفيين: "أوروبا بحاجة لمشروع "التيار الشمالي — 2"، إنه مشروع مهم لأوروبا، لقد تحدث السيد نينيستو (الرئيس الفنلندي) للتو حول ضرورة الانتقال لوقود صديق للبيئة في الشمال، وهو مقترح صحيح تماما، لكنه ليس المجال الوحيد لاستخدام "الوقود الأزرق"، الأهم هو أن حجم الاستهلاك، بما في ذلك في أوروبا يرتفع، إذ رفعت "غازبروم" صادراتها إلى أوروبا بنسبة 13 في المئة".

يذكر، أن مشروع "التيار الشمالي — 2" يفترض بناء خطي أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية قدرها 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. وتبلغ تكلفة المشروع ثمانية مليارات يورو. ويخطط لبناء خط الأنابيب "التيار الشمالي — 2" بمحاذاة خط "التيار الشمالي — 1".

وتعارض عدة بلدان تنفيذ هذا المشروع، وعلى وجه الخصوص، أوكرانيا، التي تخشى خسارة عائداتها من عبور الغاز الروسي عبر أراضيها. وكان رئيس مجلس إدارة "غازبروم"، أليكسي ميلر، قد قال في نيسان/ أبريل الماضي، أن "غازبروم" يمكنها الحفاظ على عبور الغاز عبر أراضي أوكرانيا بعد عام 2019 في حجم 10 — 15 مليار متر مكعب، في حال أثبتت كييف الجدوى الاقتصادية لعقد اتفاق جديد لعبور الغاز.

وتطالب الولايات المتحدة الدول الأوروبية بإيقاف مشاركتها في مشروع "التيار الشمالي — 2" وتهدد الدول التي لن تنصاع لها بفرض عقوبات. وعوضا عن الغاز الروسي، تروج الولايات المتحدة للغاز الطبيعي المسال الخاص بها مع بناء محطات إعادة التحويل إلى الغاز في أوروبا.