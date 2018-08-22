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18:39 22 أغسطس/ أب 2018
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    مقر الناتو الجديد

    قوات "الناتو" تستعد لإجراء أكبر مناورات عسكرية

    © REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
    العالم
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    بدأت القوات التابعة لحلف الناتو، التي ستشارك في تنفيذ أكبر مناورات عسكرية للحلف على مدى الأعوام الماضية باسم "ترايدنت جانكتشيه"، بالوصول إلى النرويج حيث يخطط لإجراء هذه المناورات في الخريف المقبل، بمشاركة نحو 40 ألف عسكري من صلب تنظيم الحلف.

    بروكسل — سبوتنيك. وفي هذا الصدد غرد مندوب إيطاليا الدائم لدى الحلف، كلاوديو بيزونييرو، عبر "تويتر": "الدفعة الأولى من الأفراد والمعدات من تشكيل لواء "أريتيه" المدرع قد وصلت يوم أمس إلى النرويج تحضيراً للمشاركة في مناورات "ترايدنت جانكتشيه" التي ستجري في تشرين الأول/ أكتوبر — تشرين الثاني/ نوفمبر هذا العام، والتي سيشارك فيها أكثر من 40 ألف عسكري من صلب تنظيم حلف الناتو بالإضافة إلى السويد وفنلندا."

    الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في قمة دول بحر قزوين الخامسة
    © Sputnik . Aliksei Nikolskei
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    وتجدر الإشارة إلى أن القائد العام لقوات الناتو الموحدة في أوروبا، كيرتيس سكاباروتي، سبق وصرح بأن مناورات "ترايدنت جانكتشيه — 18" واسعة النطاق بمشاركة نحو 40 ألف عسكري والتي من المخطط إجراؤها في خريف العام الجاري، ستصبح استعراضاً لإمكانيات الحلف في ردع روسيا.

    يذكر أنه سبق وأفادت قيادة حلف الناتو في أيار/ مايو الماضي، بأن مناورات "ترايدنت جانكتشيه" ستضم حتى 10 آلاف وسيلة نقل و120 معدة جوية و70 سفينة.

    وسيجرى إيصال كافة هذه الوسائل والمعدات بشكل مسبق، بينما ستستمر عملية إعادتها إلى دولها خلال عدة أسابيع بعد انتهاء هذه المناورات.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الناتو, مناورات عسكرية, أخبار النرويج
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