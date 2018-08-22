"الناتو" واليابان ينظمان تدريبات مشتركة في بحر البلطيق

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، أن قوات البحرية التابعة للحلف أجرت تدريبات مع سفن قوات الدفاع الذاتي اليابانية في بحر البلطيق.

بروكسل — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للناتو: "شاركت أول مجموعة بحرية دائمة تابعة للناتو، يوم الثلاثاء، في التدريب على التفاعل مع وحدة بحرية تابعة لقوة الدفاع الذاتي في البحرية اليابانية، الموجودة حاليا في بحر البلطيق. وأجرت المجموعة يوما تدريبياً بمشاركة سفينة التدريب "جي. إس" كاشيما والمدمرة "جي إس ماكينامي".

© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN قوات "الناتو" تستعد لإجراء أكبر مناورات عسكرية

وتعتبر اليابان ، إحدى الدول من خارج المنطقة الأوروبية الأطلسية، التي يطور حلف "الناتو" العلاقات معها.

وفي العام الماضي، أعلن الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري ومكافحة التهديدات السيبرانية.

وفي وقت سابق، صرح الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، أنه يمكن في المستقبل، لحلف شمال الأطلسي واليابان "بحث تعاون أوثق في البحر وتوسيع الحوار حول مواجهة التحديات الأمنية".