الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية لن تجبرنا على تغيير نهجنا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن الوفد الروسي يعتزم خلال اللقاء مع مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، توضيح عدم جدوى العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن روسيا لن تناقش شروط رفع العقوبات عنها مع الجانب الأمريكي.

موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن لا نناقش من حيث المبدأ شروط رفع العقوبات الأمريكية، نحن نعتبر هذا النهج الأيديولوجي المشعب بالتوجه المعادي لروسيا مصطنعا، وغير مرتبط بالنهج الذي تتبعه روسيا على الصعيد الدولي".

© REUTERS / Rodi Said ريابكوف: قيام روسيا وتركيا وإيران بعمل مفيد في سوريا يغيظ الأمريكيين

وأشار إلى أنه بات من الواضح أن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات بغض النظر عن أعمال روسيا.

وأكد أن "الموقف الروسي على الصعيد الدولي يتعزز، وهدف العقوبات الأمريكية واضح ولن تجبرنا على تغيير نهجنا".

وتابع: "خلال مباحثات يوم غد سيتم التطرق لهذا الموضوع… نحن لا نناقش ولن نناقش أية شروط أمريكية وأية حجج أو غير ذلك".

كما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الإثنين الفائت، أن المواضيع الرئيسية التي سيتم بحثها في اللقاء المزمع بين مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون وسكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، ستكون العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول المشكلات الدولية الملحة.