ترامب وآبي يتفقان على مواصلة فرض العقوبات ضد كوريا الشمالية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الياباني شيندزو آبي، اتفقا خلال مكالمة هاتفية على مواصلة دعم العقوبات ضد كوريا الشمالية.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت ساندرس: "الزعيمان اتفقا على مواصلة دعم الخطوات الصارمة ضد كوريا الشمالية"، كما أشارت إلى أنهما "أعربا عن رغبتهما بعقد لقاء في وقت لاحق من العام الجاري".

© AFP 2018 / PAUL J. RICHARDS عقوبات أمريكية على مواطنين روس وشركتين بسبب كوريا الشمالية

كما أعرب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في وقت سابق، عن رغبته بالاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مرة ثانية، وأعلن ترامب عقب اللقاء أنه وقع وثيقة مفصلة مع كوريا الشمالية، مؤكدا أن عملية نزع السلاح النووي ستنطلق بسرعة.

من جانبه وصف كيم جونغ أون عملية التوقيع على الوثيقة الختامية للقمة مع ترامب في سنغافورة بأنها انطلاقة جديدة في العلاقات بين الدولتين وتعهد بحدوث تغييرات كبيرة في المستقبل.

ووفقا للوثيقة أعلاه تعهدت الولايات المتحدة بتقديم ضمانات أمنية لكوريا الشمالية بينما أكد بيونغ يانغ التزامه القوي بجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي، بشكل كامل.