إصابة عدة أشخاص في حادث طعن بسكين في بلجيكا

صرح رئيس بلدية بلوميير، تيري فيمير، مساء الأربعاء، بأن عدة أشخاص سقطوا ضحايا لاعتداء باستخدام سكين في شرق بلجيكا، وتمت السيطرة على المعتدي، ولا توجد علاقة للحادث بالإرهاب.