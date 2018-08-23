تركيا تدعو الولايات المتحدة إلى احترام استقلال القضاء التركي

اعتبر المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن ما وصفه بـ"عدم اكتراث" أمريكا بالقضاء التركي، "غير مقبول".

ووفقا لـ"رويترز"، قال إبراهيم كالين، في بيان، إن واشنطن "أدلت بتصريحات وقدمت مطالب تعسفية في قضية القس المحتجز أندرو برانسون"، داعيا الولايات المتحدة إلى "احترام استقلال القضاء التركي".

© Sputnik . Sergei Guneyev ترامب: تركيا ترتكب خطأ فادحا

وأضاف كالين: "حكم القانون يسري في تركيا وقضية أندرو برانسون مسألة قانونية. هناك عملية قانونية مستمرة مرتبطة بهذا الشخص".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في وقت سابق إن تركيا ترتكب "خطأ فادحا" بعدم الإفراج عن برانسون.

هذا وتشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا في الفترة الأخيرة، بسبب قضية احتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون، المحتجز منذ عام 2016. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، متهمة إياهما بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وانخفض سعر صرف الليرة التركية إلى مستوى قياسي أمام العملات الأجنبية، وذلك بعد التوتر الذي شهدته العلاقات الأميركية التركية. كما ازداد الوضع حدة بعد إعلان ترامب، قبل أيام برفع الرسوم المفروضة على الألمنيوم وحديد الصلب التركي إلى 20 بالمئة و50 بالمئة.

كما ردت أنقرة بزيادة الرسوم على 22 نوعا من السلع الأمريكية، بما في ذلك التبغ والكحول والسيارات ومستحضرات التجميل والأرز والفواكه، بإجمالي 533 مليون دولار.