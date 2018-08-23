روسيا ترسل القافلة الـ 80 من المساعدات الإنسانية إلى دونباس

أرسلت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، قافلة السيارات الـ 80 من المساعدات الإنسانية لسكان مناطق دونباس.

موسكو — سبوتنيك. وقال متحدث عن الوزارة لوكالة "سبوتنيك": أن "قافلة السيارات الإنسانية انطلقت من مركز دونيتسك للإنقاذ التابع لوزارة الطوارئ الروسية في الساعة 4.00 بتوقيت موسكو".

© Sputnik . Maxim Bogadvidov وزارة الطوارئ الروسية تتعاون مع أكثر من 60 بلدا في العالم

مضيفا، أن القافلة تسير في الوقت الحالي، باتجاه الحدود الروسية الأوكرانية، إلى نقطة التفتيش "دونيتسك" و"ماتفييف كورغان"، حيث سيتم إجراء الفحص الجمركي للبضائع، بعد ذلك ستتابع سيرها باتجاه لوغانسك ودونيتسك.

ووفقا للمتحدث، تحمل القافلة أكثر من 500 طن من المساعدات الإنسانية لسكان دونباس، ضمنها بضائع وطعام وهدايا للأطفال والأدوية والممتلكات الطبية.

ويشار في هذا المجال إلى أن روسيا، تقوم ومنذ آب/أغسطس عام 2014، بإرسال مساعدات إنسانية إلى سكان دونباس، عن طريق تنظيم قافلات مساعدات لوزارة الطوارئ الروسية، بلغ إجمالي وزن المساعدات التي تم إيصالها إلى دونباس أكثر من 76 ألف طن.

ويذكر، أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي وافقت على 3 وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة بما في ذلك وإقامة الهدنة، إلا أن الصدامات العسكرية ما زالت تحدث هناك بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة من الطرفين.