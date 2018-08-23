رئيس جنوب أفريقيا يطلب توضيحا من السفارة الأمريكية حول تغريدة لترامب

يبحث رئيس جنوب أفريقيا، طلب توضيح من السفارة الأمريكية في بلاده، بشأن تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وغرد الرئيس الأمريكي يوم أمس الأربعاء، حول مصادرة الأراضي وقتل المزارعين في جنوب أفريقيا، حسب "رويترز".

وأكد ترامب أنه طلب من وزير خارجيته مايك بومبيو أن ينظر بعناية فائقة في قضية الاستيلاء على الأراضي والمزارع في جنوب أفريقيا، فضلا عن نزع الملكية وقتل الفلاحين على نطاق واسع".

I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study the South Africa land and farm seizures and expropriations and the large scale killing of farmers. “South African Government is now seizing land from white farmers.” @TuckerCarlson @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2018

وتأتي مطالبة ترامب عقب برنامج لقناة "فوكس نيوز" ذكرت فيه أن حكومة جنوب أفريقيا تسلب الأرض من المزارعين البيض.